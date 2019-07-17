شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحس بالانتعاش فى الحر كُل توت وحاجات تانية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس الشديدة خلال هذه الأيام نتيجة لنشوب موجة حر شديد، يعانى البعض من الإصابة بالجفاف أو الهبوط والدوخة الشديد، وفى حالة التعرض لأشعة الشمس الشديدة نجد أن البعض يتعرض للإصابة بضربة الشمس الشديدة، ولذا يجب عليك التعرف على أفضل أنواع الفواكه التى ينصح بتناولها خلا موجة الحر الشديد، والتى تجنبك الإصابة بأى مشاكل صحية فى جسمك.

وهناك أنواع عديدة من الفواكه التى يجب تناولها خلال فترة الحر الشديد، لأنها غنية بالسوائل، وأيضا تساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بالجفاف، وتمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لك ولجسمك، وذلك وفقا لموقع "HEALTH LINE" الطبى.

-نصح التقرير بضرورة تناول البطيخ لأنه من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، والتى تساهم بشكل كبير فى إمداده بالسوائل والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

-الكنتلوب، يعد من أشهى أنواع الفواكه على الاطلاق، حيث أنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لك ولصحتك، والتى ينصح بتناولها دائما للحد من الإصابة بالهبوط أو الدوخة.

Advertisements

-التوت من الفواكه التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة، كما أن تناولك لها يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للجفاف.

-وأكد التقرير علي ضرورة تناول الخوخ والتفاح لأنهم من أنواع الفواكه الهامة لصحتك، ولديهم القدرة علي امداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان.