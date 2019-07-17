شكرا لقرائتكم صدمة لدى الصوماليين لمقتل إعلامية كندية صومالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خبر مقتل هدن ناليه الإعلامية الكندية ذات الأصول الصومالية في التفجير الانتحاري الذي استهدف فندقا في مدينة كسمايو جنوب الصومال خلال الشهر الجاري شكل صدمة كبيرة في الشارع الصومالي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدمة لدى الصوماليين لمقتل إعلامية كندية صومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.