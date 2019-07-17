أفضل رجيم للتخلص من دهون البطن العنيدة

اذا سألنا الناس عن أسوأ أنواع الدهون في الجسم بدون تردد سيقولون البطن. أثناء محاولة إنقاص الوزن ، ليس من السهل التخلص من تراكم الدهون في منطقة أسفل البطن. بصرف النظر عن النظام الغذائي الذي تتبعيها أو عن كثب التدريبات التي تقومين بها ، فإن دهون البطن لا تختفي بسهولة.

لكن لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر الآن ، فقد كشف العلماء عن أفضل أنواع الرجيم الغذائية لفقدان أسوأ أنواع تراكم الدهون في الجسم.وهي الحمية منخفضة الكربوهيدرات.





نشر فريق من الباحثين مؤخرًا دراسة أجريت حول تأثير حمية البحر الأبيض المتوسط على الوزن وعلى توزيع الدهون في الجسم.

استخدم الباحثون نتائج بالرنين المغناطيسي لكامل الجسم من 278 من المشاركين يعانون من السمنة المفرطة. أخذوا توزيع الدهون لديهم قبل وأثناء وبعد مدة 18 شهرا .

أشارت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات فعال في تقليل الدهون حول الكبد والقلب والبنكرياس مقارنة مع اتباع نظام غذائي منخفض الدهون مع حصص مماثلة في السعرات الحرارية.

ووجد الباحثون أيضًا أن أداء التمارين المعتدلة يقلل من السمنة المركزية في البطن ، والتي ترتبط بارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم. فقدان الدهون في الكبد بنسبة 30 في المائة إلى جانب فقدان الوزن المعتدل أمر مهم للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة. يرتبط ارتفاع الدهون في الكبد بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني ومرض الشريان التاجي.

يعد تقليل الدهون حول الكبد أكثر أهمية للبقاء بصحة جيدة على المدى الطويل مقارنةً بتقليل الدهون في أي منطقة أخرى من الجسم.

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قام فريق البحث بتقييم تأثير تقليل الدهون في الكبد على الأشخاص الذين يتبعون نظامين غذائيين: حمية البحر الأبيض المتوسط واتباع نظام غذائي قليل الدسم.

شملت حمية البحر الأبيض المتوسط حصص أقل من اللحوم الحمراء وكميات معتدلة من الدواجن والأسماك إلى جانب الخضروات الخضراء والبقوليات والمكسرات. طُلب منهم تقليل تناولهم للسعرات الحرارية الكلية بنسبة 30 في المائة مع أقل من 10 في المائة من الدهون المشبعة ، وأقل من 300 ملغ من الكولسترول ، وزيادة تناول الألياف الغذائية.

أظهر الأشخاص الذين يتبعون رجيم منخفض الكربوهيدرات، المعروفة بحمية البحر المتوسط، انخفاضًا كبيرًا في محتوى الدهون، خاصة حول الكبد مقارنةً بالوجبات الغذائية الأخرى.

كما أشارت الدراسة إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب انخفض بدرجة أكبر عند الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط منخفضة الكربوهيدرات.

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فوائد حمية البحر المتوسط

تعتبر حمية البحر المتوسط الأفضل وفقا لخبراء انقاص الوزن في جميع أنحاء العالم. أفضل شيء في هذا النظام الغذائي هو أنه يشمل الأطعمة الكاملة المليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات وهي ضرورية للحفاظ على صحتنا.

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