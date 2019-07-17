6 نصائح غذائية للحفاظ على صحة الحجاج.. أكثروا من الخضراوات والفواكه

يستقبل المسلمون في شتى بقاع العالم موسم الحج الذي تفصلنا عنه أيام معدودات، لكن الاستعداد لهذه الفريضة يحتاج أسابيع لضمان حج بلا متاعب.



ويعد غذاء الحجاج من الأمور التي ينبغي أن تلقى عناية خاصة خلال هذه الأيام المباركة، من حيث السلامة والاعتدال في تناول الغذاء.





ويوضح الدكتور أحمد عمر سالم، استشاري التغذية العلاجية بالقاهرة، أن سلامة الغذاء أحد العوامل الهامة للمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض في الحج.

ويضيف سالم، لـ"العين الإخبارية"، أن الاعتدال في تناول الوجبات الغذائية خلال فترة الحج أمر هام للغاية على جميع الحجاج مراعاته، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الغذاء، وأن يكون خاليا من الميكروبات والسموم.

وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن الحاج يحتاج لتناول أغذية متنوعة من البروتينات، مثل اللحوم والبيض والأسماك واللبن، ويحتاج خلال اليوم الواحد كمية لا تقل عن 100 جرام منها، بالإضافة إلى الفيتامينات الموجودة في الفاكهة الطازجة والقمح والذرة، وذلك لسد احتياجات الجسم من السعرات الحرارية.







ويوضح "سالم"، أن الحاج يحتاج أيضا لمصادر للطاقة والموجودة في القشدة والزبدة والزيوت، ولكن يجب تناولها بكميات معتدلة دون إفراط.

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وقدم دكتور أحمد عمر سالم، عدة نصائح هامة للحفاظ على تغذية الحجيج وصحتهم.

1- عدم تناول المأكولات المكشوفة، والتأكد من تاريخ صلاحية المعلبات الجاهزة.

2- تجنب الأطعمة التي تسبب عسر الهضم وغازات البطن ومنها اللحوم الدسمة والمليئة بالدهون، واللحوم المصنعة، والتوابل الحارة والحلويات الغنية بالسكر .

3- الإكثار من الخضراوات الطازجة والفواكه وغسلها بشكل جيد.





4- طهي الطعام جيدا.

5- تناول السوائل بكميات كافية على أن تحتوي على نسبة من الأملاح لتفادي ضربات الشمس.

6- مراعاة غسل اليدين قبل الطعام، واستخدام الصابون غير المعطر.



