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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يوليو 2019 01:34 مساءً - تشير دراسة بريطانية حديثة إلى أن النساء يرغبن في إنجاب التوائم لأسباب كثيرة أهمها خوض التجربة المثيرة وهي تربية ورعاية نسختين متطابقتين، ولذلك فالسؤال الذي تتوجه به معظم النساء للأطباء هو: كيف أحمل بتوأم؟
الدكتور أحمد تاج الدين، اختصاصي النساء والولادة، يشير إلى عدة عوامل تجعلك مرشحة للحمل بتوأم ومنها:
التاريخ العائلي للحمل بتوأم:
الملاحظ ومن خلال الدراسات أن العائلات التي تلد فيها الأمهات والجدات التوائم تصبح فيها البنات مهيئات لإنجاب التوائم، وقد جرى قديماً أن يتحرى الأزواج الزوجات حسب خصوبة أمهاتهن، ورغم أن الدراسات لم تؤكد أن البنت قد تكون قليلة الخصوبة مثل أمها، إلا أن البنت من الممكن أن تنجب التوائم مثل الأم والجدة.
تعاطي منشطات التبويض لإنجاب التوائم :
الظاهرة المنتشرة هذه الأيام عند تأخر الحمل لمن تزوجت حديثاً هو علاجها بمنشطات التبويض والنتيجة هي حملها بأكثر من جنين.
النساء اللواتي يجرين عمليات التخصيب الصناعي يحصلن على فرصة أكبر لإنجاب التوائم مقارنة بالسيدات اللواتي يحملن بطريقة طبيعية.
النظام الغذائي للمرأة وعلاقته بإنجاب التوائم :
المرأة التي تحصل على نظام غذائي غني بالبروتينات سواء من الحليب أو اللحوم فهي عرضة لإنجاب أكثر من طفل في المرة الواحدة، وذلك لأن ارتفاع مؤشر كتلة جسمها يؤدي لحدوث تغيرات هرمونية تزيد من إنتاج البويضات وتصبح الفرصة أكبر للحمل بأكثر من جنين.
هل يؤثر عمر المرأة على ارتفاع فرصة الحمل بأكثر من جنين؟
تقدم عمر المرأة أي أن المرأة في سن الثلاثينات تصبح معرضة لإنتاج أكثر من بويضة في الشهر، وبالتالي لوحظ أن السيدات في هذا العمر ينجبن التوائم بصورة أكبر من النساء اللواتي في العشرينات مثلاً أو أقل،لأن مرحلة الثلاثينات من عمر المرأة تعطي فرصة لتغير ونضوج المبايض وتغير طريقة عملها أي تعمل بكفاءة أكثر ثم تنحدر لتقل بعد تجاوز هذا العمر.
هل هناك طريقة معينة لأحمل بتوائم؟
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أن تكوني ضمن الشروط أو العوامل السابقة.
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أن يتكرر حملك أكثر من مرة وعلى فترات متقاربة.
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ألا ترضعي رضاعة طبيعية لأسباب ما وليس حسب اختيارك لأن الرضاعة من حق الطفل، وتحقق فوائد للأم.
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أن تكوني قد توقفت عن تناول حبوب منع الحمل وقررت الحمل مجدداً.
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