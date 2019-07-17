ما هي أعراض الحمل في الشهر الثامن من الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يوليو 2019 01:34 مساءً - لا زلت في الثلث الثالث والأخير من الحمل، والأعراض التي ترافقك هي نفسها أعراض الشهر السابع، ولذلك يجب أن تستمري بإتباع نفس النصائح لكي تمر المرحلة الأخيرة بسلام، فما هي أعراض الشهر الثامن بالتفصيل؟

تابعي مع الدكتور محمود عيسى، استشاري النساء والولادة، هذه التفاصيل:

وزنك ووزن الجنين:

يزداد وزنك مع زيادة حجم الرحم، وزيادة وزن الجنين، حيث يقارب وزن الجنين من الكيلو جرامين ونصف كيلو جرام ويرافقه زيادة وزن الأم.

خرافات حول حرقة المعدة :

تستمر حرقة المعدة وعسر الهضم، كما تشعرين بخفقان في القلب وضيق في التنفس بسبب ثقل الحمل، وتعتقد النساء أن السبب في حرقة المعدة هو شعر الجنين وهذا خطأ، لأن حرقة المعدة تحدث بسبب ضغط حجم الرحم الذي يزداد باستمرار على المعدة، وينصح بعدم نوم الحامل على ظهرها.

الشد العضلي في الشهر الثامن:

وتشعرين بشد وتقلصات في عضلات الأرجل، وتورم وانتفاخ في اليدين والقدمين والوجه، وهذه أعراض طبيعية ما لم يرافقها تحبس السوائل وظهور أعراض في فحوصات السكر والزلال.

نومك في الشهر الثامن:

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تزداد نوبات الأرق الليلي وصعوبة النوم، حيث تخلدين للنوم بعد 45 دقيقة من دخول الفراش فلا تقلقي.

حركة الجنين:

تكثر حركة الجنين في هذا الشهر، ويستدير ليصبح رأسه في قعر الرحم استعداداً للولادة ويجب أن تتحملي فالصغير في الطريق إلى الحياة.

ضيق التنفس في الشهر الثامن من الحمل:

تشعر الحامل بضيق في التنفس بسبب كبر حجم الجنين وضغطه على الحجاب الحاجز، وبالتالي يصبح هناك ضغطاً على الرئتين، وتتنهد بكثرة مما يثر على حالتها النفسية.

إفرازات الثدي في الشهر الثامن الحمل:

تلاحظ الحامل بدء نزول قطرات من سائل أصفر من الثدي، ويجب ألا تعصره أو تشفطه لأنه من الممكن أن يؤدي للاحتقان، فيجب أن تتركه ولا تتدخل للخلاص منه، فهذا السائل هو بداية تكوين الحليب، ويكون محتوياً على كميات كبيرة من المضادات الحيوية التي تقوي مناعة الطفل.