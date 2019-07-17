إنفوجراف.. 7 طرق لحماية الأسنان من التسوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الحصول على أسنان نظيفة وسليمة يبدأ بغسلها من مرتين إلى 3 يوميا، وكذلك باختيار فرشاة ناعمة تتناسب مع طبيعة أسنانك.

يعد التنظيف اليومي إجراء وقائيا من الأمراض التي تصيب الأسنان واللثة، نتيجة بقايا الطعام العالقة في الأسنان التي تؤدي إلى تكون البكتيريا وتكاثرها، مّا يسبب الرائحة الكريهة ويسوس الأسنان ويتلفها.

الإنفوجراف التالي يستعرض خطوات الحصول على أسنان سليمة، والطريقة الصحيحة لتنظيفها.



