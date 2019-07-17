إجراء 11 عملية قلب مفتوح وقسطرة لحجاج بيت الله الحرام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة أجرت 11 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية لحجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الحالي. وذكرت أنها أجرت 108 عمليات غسيل كلوي و3 عمليات مناظير، و23 عملية جراحية مختلفة، بينما تم دخول 148 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل حالة ولادة واحدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة إرهاق حراري أو ضربات حرارية.

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