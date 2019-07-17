شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى بعض الإرشادات والنصائح التوعوية للحجاج، خلال فترة تأدية المناسك بالمملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الجلدية وكيفية الوقاية منها. "الخليج 365" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية تجنب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج فى نقاط محددة . Advertisements 1ـ كثرة العرق والماء مع ارتفاع درجات الحرارة يساعد على نمو الفطريات خاصة فى مناطق الثنايا، مما يؤدى إلى التهابات شديدة نطلق عليها تينيا. 2ـ يمكن الوقاية بالحرص دائماً على التجفيف المستمر لتلك المناطق، وعدم تركها نهائيا مبتلة بالماء أو العرق. 3ـ يمكن أيضا استخدام بودرة مضادة للفطريات للوقاية. 4ـ توضع البودرة يوميا فى تلك الأماكن صباحا قبل الخروج، وليلا قبل النوم، فتمنع الإصابة بتلك الفطريات

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