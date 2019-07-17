شكرا لقرائتكم خبر عن مهن ترتبط بمخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل.. منها الأعمال الخرسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصيب التهاب المفاصل الروماتويدى أكثر من مليون شخص سنويا، ويسبب المرض ألمًا وصعوبة لا توصف، وقد يهاجم القلب والرئتين أيضا.

وإذا كنت تعانى من التهاب المفاصل الروماتويدي فقد يساعد تجنب بعض الأطعمة على منع المضاعفات، كما أن العلاجات المنزلية قد تساعد على تخفيف حدة الأعراض، ومع ذلك تظل الأسباب المحتملة غامضة، على الرغم من أن دراسة جديدة تشير إلى أن بعض وظائف التصنيع قد تعرض الناس لخطر متزايد من التهاب المفاصل.

وعرف الباحثون لفترة من الوقت أن عوامل مثل الوراثة والتدخين يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بالمرض، ولكن دراسة نشرت فى "Arthritis Care & Research " كشفت عن الأسباب الحقيقة لبعض المهن والتى يمكن أن ترتبط التحقيق بخطر متزايد للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.



التهاب المفاصل

اكتشفت الدراسة أن الرجال في المهن التى يقومون فيها بتجميع الإلكترونيات يضاعفون من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى، كما أن الرجال الذين يعملون فى عمل الخرسانة واجهوا ثلاثة أضعاف المخاطر.

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وأوضحت الدراسة أيضا أن النساء لديهن مخاطر مختلفة فى مكان العمل، فكانت الفئة المهنية الوحيدة المرتبطة بزيادة طفيفة فى الخطر هى المساعدين فى التمريض، ولكن الدراسة لم تتمكن من اكتشاف أى خطر متزايد بين النساء العاملات في قطاع التصنيع.

وخلص الفريق إلى أن المخاطر الضارة المحمولة جوا، مثل حمل الطوب أو الغبار الخرسانى، كانت عوامل مهمة فى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى.

أولا وقبل كل شىء من المهم الإشارة إلى أنك لن تقوم بالضرورة بتطوير التهاب المفاصل الروماتويدى لمجرد أن لديك مهنة معينة.

تحتاج فقط إلى التأكد من أن لديك معدات الحماية المناسبة للحفاظ على نفسك والآخرين من حولك آمنين.

كن مستعدًا للتحدث أو طلب المساعدة إذا كنت تشك فى أن مستويات التعرض من الغبار أو المواد الكيميائية المختلفة مرتفعة للغاية.