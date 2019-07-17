شكرا لقرائتكم خبر عن مرض فقدان الشهية ليس مجرد اضطراب عقلي.. والسر فى الجينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن مرض فقدان الشهية هو أكثر من مجرد اضطراب عقلي وله أصول في جينات الشخص التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي الجسدي أيضًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بالحالة قد يكون لديهم أجسام أقل قدرة على تخزين الدهون وكذلك فرصة أكبر للإصابة بمرض هوس عقلي.

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وأوضح الباحثون أن التمثيل الغذائي "الأيض" عبارة عن مجموعة من التفاعلات الكيميائية التي تساعد الجسم على استخدام الطاقة من الغذاء، وعندما لا ينجح ذلك ، قد يتطور اضطراب التمثيل الغذائي.

على سبيل المثال ، يتطور داء السكري من النوع 2 عندما يتعذر على الجهاز الهضمي لشخص ما امتصاص السكر بشكل صحيح - يُعتقد الآن أن لفقدان الشهية قاعدة جسدية مماثلة.

ويعاني مرضى فقدان الشهية من أعلى معدلات الوفيات مقارنة بأى مرض نفسي آخر بسبب فقدان الوزن الشديد الذي يمكن أن يسببه.

وشملت الدراسة ، التي قادها باحثون في جامعة كينجز كوليدج لندن وجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل ، أكثر من 100 أكاديمي حول العالم.

وتم اكتشاف ثمانية أنواع وراثية مرتبطة بالمرض الذي يهدد الحياة ، والتي يتداخل بعضها مع تلك التي تظهر في حالات التمثيل الغذائي مثل السكري من النوع 2.

وكانت هناك طفرات في الحمض النووي التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، وخاصة تلك التي تنطوي على مستويات السكر في الدم والدهون في الجسم.