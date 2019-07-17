شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض كبد.. 5 حاجات مينفعش تاكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الكبد واحد من الأمراض الخطيرة التى يتعرض لها البعض قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الفيروسات أو الإفراط فى التدخين والمشروبات الكحولية، لذلك ينصح مرضى الكبد دائما باتباع نظام غذائى صحى للحفاظ على صحة الكبد.

ووفقا لما ذكره موقع britishlivertrust فإن هناك أنواعا من الأطعمة يجب أن يمتنع عنها مريض الكبد وهى:



الكبد

1: ينصح المريض بعدم تناول الأطعمة الدهنية والمقليات، حيث إنها تسبب تلف الكبد وتعرضه لمخاطر صحية، وينصح باستبدالها بالخضروات والفواكه الصحية.

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2: يجب تجنب الأطعمة التى تحتوى على كمية عالية من السكريات، حيث إنها تزيد من خطر الإصابة بمشاكل الكبد وتلفه وينصح بتناول الفواكه الصحية بدلا من الشيكولاتة والمخبوزات والكعك.

3: الابتعاد عن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين مثل اللحوم الحمراء وذلك لتأثيرها وضررها على صحة الكبد.

4: الحد من تناول المشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والأعشاب.

5: التقليل من الملح فى الطعام والحد من تناول المخللات نظرا لتأثيرها على صحة الكبد.