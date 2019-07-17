شكرا لقرائتكم ترمب: حققنا تقدماً هائلاً مع كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" إن إدارته حققت تقدماً هائلاً مع كوريا الشمالية، ولم تشعر بالضغط لإبرام اتفاق سريع مع "بيونغ يانغ" بشأن نزع السلاح النووي،

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