ترمب وبومبيو يبحثان الخيارات حول شراء تركيا الصواريخ الروسية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الرئيس "دونالد ترمب" ووزيرَ الخارجية "مايك بومبيو" يبحثان خيارات الرد على شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية. وكان الرئيس الأميركي قد وجه أصابع اللوم نحو إدارة الرئيس الأميركي السابق "باراك أوباما" قائلا إن رفضها لبيع تركيا صواريخ باتريوت تسببت في لجوئها لروسيا ..

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