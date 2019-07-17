شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. السبب الأول للوفيات فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جميعة القلب الأمريكية، أن التدخين يعتبر عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، كما أن هناك عوامل أخرى تزيد من الإصابة، حيث يمكن أن تزيد العديد من الحالات الصحية، وأسلوب حياتك وعمرك، وتاريخ عائلتك من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتسمى هذه عوامل الخطر، وحوالي نصف الأميركيين "47%"، لديهم واحد على الأقل من عوامل الخطر الثلاثة الرئيسية لأمراض القلب وهى: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول في الدم والتدخين.

وأشارت جمعية القلب الأمريكية، لا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل عمرك أو تاريخ عائلتك، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر من خلال تغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها.



مرض السكر يسبب الاصابة بامراض القلب

إن الاصابة بمرض السكري من النوع الثانى يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث يزداد خطر إصابتك بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى عند الإصابة بمرض السكري، تعرف على هذه المضاعفات وكيف يمكنك منع أو تأخير ظهورها.

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وأوضحت، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم أكثر عرضة للموت من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب، وفشل القلب والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.



عوامل تزيد من مخاطر الاصابة بامراض القلب

في الولايات المتحدة الامريكية، يتم إدخال شخص بالغ مصاب بمرض السكري كل 80 ثانية إلى المستشفى بسبب أمراض القلب، وكل دقيقتين يتم إدخال شخص مصاب بمرض السكري إلى المستشفى نتيجة جلطة دماغية.

بالنسبة للأشخاص البالغين فى سن 60 عامًا، فإن الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، تقصر متوسط العمر المتوقع بمعدل 12 عامًا.

في دراسة استقصائية حديثة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق، والذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، فإن حوالي النصف فقط يدركون المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا إليها، أو ناقشوا خطر الإصابة بالنوبات القلبية، أو السكتات الدماغية مع مقدمي الرعاية الصحية.