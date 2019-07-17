شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب الإصابة بحكة فى زاوية العين وخيارات علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الحكة في زوايا العين من الأعراض الشائعة لحساسية العين، والتي يشار إليها أيضًا باسم التهاب الملتحمة التحسسي.

حساسية العين هي ردود فعل يحدث فى العين نتيجة وبر الحيوانات الأليفة والغبار والمواد الكيميائية، وتشمل الأعراض احمرار وتهيج العينين، وتورم الجفون، وحساسية للضوء، ويتم التعامل مع حساسية العين من خلال قطرات العين بدون وصفة طبية ومضادات الهستامين التي تؤخذ عن طريق الفم.

يشرح موقع " MedlinePlus" أن جفاف العيون يمكن أن يسبب الحكة واللدغ والإحساس بالحرقة في العينين، والأشخاص أصحاب العيون الجافة غالباً ما يشعرون أن هناك شيئًا ما في العين، ويحدث ذلك نتيجة انخفاض إنتاج المسيل للدموع وهي شائعة عند النساء بعد انقطاع الطمث والأشخاص فوق سن 50 ومرضى جراحة العيون بالليزر.

Advertisements



فرك العين

أيضا العوامل البيئية التي تشمل الملوثات ودخان السجائر يمكن أن تسبب التهاب العيون، وقد تشمل الأسباب الإضافية الحساسية الكلورية من حمام السباحة أو الحساسية الموسمية.

تشمل علاجات حكة العيون استخدام الكمادات الباردة وقطرات العين المضادة للهستامين، ومن المهم للشخص فى تلك الحالة التوجه إلى طبيب عيون خاصة إذا كانت الحكة مصحوبة بإفرازات خضراء أو نقص في الرؤية أو حساسية للضوء أو ألم، حيث إن هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى وجود حالة كامنة، مثل العين الوردية أو العدوى البكتيرية.