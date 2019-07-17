شكرا لقرائتكم خبر عن ساعدى طفلك وزودى حليب الثدى بالشوفان والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعتبرالرضاعة الطبيعبة من أكثر الطرق المفيدة للأم والرضيع حيث يحتوي لبن الرضاعة على جميع العناصرالغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونمو الطفل وحمايته من الفيروسات والعدوى، لذلك ينصح بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية للطفل مع تناول الأطعمة التى تعمل على زيادة حليب الثدى وحسب ما ذكره موقع translate فأن أبرزالأطعمة هى:



تكيسات المبايض

1: تناول الثوم فى الوجبات اليومية، حيث أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات والمعادن التى تعمل على زيادة حليب الثدى وتغذية الطفل.

2:يعتبر الشوفان من الأطعمة الصحية التى تعزز صحة الجهازالمناعى ويحمى الجسم من الفيروسات والعدوى، كما أنه يساعد على زيادة حليب الثدى.

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الرضاعة

3:الجزر، له دور فعال فى زيادة حليب الثدى، ويحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على زيادة حليب الثدى .

4:المكسرات،من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والفيتامينات التى تعزز الصحة وتزيد من كمية الحليب .

5:الحلبة، من أشهر المشروبات التى ينصح المرأة بتناولها مرتين فى اليوم لزيادة حليب الثدى وتغذية الطفل.