شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من القلق والأرق.. تناول الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأسماك تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وهذا يجعلها من الأطعمة الرئيسية والتي ينصح بتناولها بشكل دائم، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أهمية تناول الأسماك فى التخلص من القلق والأرق، وذلك وفقا لموقع "healthline".

تحتوى الأسماك على بعض الفيتامينات والأملاح والمعادن المهمة لصحة الإنسان، كالأوميجا 3، ومضادات الأكسدة، وبعض العناصر الأخرى المهمة لجسمك ولصحتك.

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فتناولك للأسماك مرتين فى الأسبوع يساهم فى الحد من التعرض للإصابة بالأرق والقلق والتوتر، وأيضا يساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتنظيم نسبة الكولسترول فى الدم، والحد من ارتفاع الدهون الثلاثية.

كما أن تناول الأسماك مرتين فى الأسبوع يساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بمشاكل فى القلب، ويساعد أيضا فى تجنب الإصابة بمرض السرطان، وذلك نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والأوميجا 3، اللذان يعملان على تقليل فرص الإصابة بهذا المرض، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة المميزة.

الأسماك تعد من الأطعمة التى تساهم بشكل كبير فى تنشط خلايا المخ، وزيادة الذكاء والتركيز لدى جميع الأشخاص وخاصة الاطفال.