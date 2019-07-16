شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء الإصابة بألم المبيض.. اعرفيها وعالجيها بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم المبيض من المشاكل التى تعانى منها السيدات دائما، مما يسبب ألما شديدا أسفل البطن وعدم القدرة على بذل أى مجهود، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك أسبابا مختلفة للإصابة بألم المبيضين، ومنها:



ألم المبيض

1: تكيسات المبايض من أبرز الأسباب التى تؤدى لألم المبايض، وهى من المشاكل الصحية الشائعة بين النساء وتسبب تأخر الحمل.

2: بطانة الرحم المهاجرة تزيد من خطر الإصابة بألم المبيضين والنزيف وألم شديد أثناء الجماع.

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3: التهابات الحوض تسبب ألم المبيضين، وذلك نتيجة وجود عدوى فى قناتى فالوب والمبايض والرحم، ويسبب ذلك الحمى وإفرازات مهبلية واضطراب فى الدورة الشهرية.

4: سرطان المبيض من أبرز الأسباب التى تؤدى لألم المبيض مع اضطرابات فى الجهاز الهضمى، مثل انتفاخ البطن والشعور الدائم بالشبع.

5: وجود عدوى فى الجهاز التناسلى يسبب مشاكل وألما فى المبيضين، ويمكن أن يعرضها للقرح والالتهاب الشديد.

لذلك على السيدات عند الشعور بألم فى منطقة أسفل البطن الذهاب لطبيب نساء وتوليد للاطمئنان على صحة المبيضين، ومعرفة السبب وعلاج على الفور منعا لحدوث أى مضاعفات صحية.