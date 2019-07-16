عادة مضرة.. مص الأصابع يشوه أسنان الأطفال

وضْع الطفل إصبعه داخل فمه ومصّه عادة شائعة جداً بين الصغار من سن سنتين، إلا أنها مضرة وتسبّب أحياناً مشاكل كبيرة يجب الانتباه إليها.



في هذا السياق، أرجَع الدكتور خالد عادل، اختصاصي جراحات الفم والأسنان في مصر، أهم أسباب وضع الطفل إصبعه في فمه ومصه، إلى قلة الرضاعة أو افتقاد الطفل الاهتمام في كثير من الأحيان.

وحذّر من هذه العادة، قائلاً: "مصّ الأصابع يمكن أن يسبّب تشوهاً للأسنان ويحرّكها من مكانها، وبالتالي عدم إغلاق الفم بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل كثيرة مع الأسنان الدائمة، وأيضاً في نطق بعض الحروف".

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وحدّد عادل 3 مراحل لعلاج هذه المشكلة وتجاوزها:

1- العلاج الوقائي من خلال توجيه الأمهات والآباء، أو تجاهل العادة حسب شخصية الطفل، أو دهان الإصبع بمادة مُرة تُنفّر الصغير.

2- تعديل تصرفات وممارسات الأبناء عن طريق الاستعانة باختصاصي سلوك.

3- استشارة طبيب الأسنان الذي يمكن وفق رؤيته توجيه النصائح، أو تركيب جهاز معيّن على الإصبع لمنع هذه العادة.

وشدّد عادل على ضرورة الاهتمام بمواجهة السلوكيات السلبية، موضحاً أن إهمالها يجعل الطفل يحتاج إلى تقويم أسنان في الكبر ومحفّزات للعظام وعلاجات كثيرة.