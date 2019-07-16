شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس طعم حلو.. توابل أساسية فى مطبخك هتحميك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من أنواع التوابل التى توضع فى الطعام لتعطيه مذاقا مختلفا، حيث تعتبر التوابل من أهم المكونات فى المطبخ وتستخدم فى العديد من الأكلات المختلفة، فضلا عن ذلك فهناك بعض التوابل تعتبر علاج ووقاية من الأمراض. وحسب ما ذكره موقع britishlivertrust فإن أبرز أنواع التوابل الصحية هى:



توابل توابل

من التوابل الشهيرة التى تستخدم فى بعض الأكلات لتعطيها مذاقا مميزا، كما أنه يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تنظيف الجسم من السموم المتراكمة، والحد من الإصابة بالأمراض السرطانية ونزلات البرد والأنفلونزا.

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من التوابل المعروفة بفوائدها الصحية على الجهاز الهضمى، حيث إنه يعمل على تسكين الألم والتخلص من الالتهابات والقرح، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.



التوابل التوابل

يحتوى على بعض الخصائص والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة القلب وتحميه من الجلطات وتصلب الشرايين، وينصح مرضى القلب دائما بتناول الكركم نظرا لما يحتويه من فيتامينات مهمة.

يحتوى على العديد من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يطرد الفيروسات من الجسم.