شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نحتاج لتناول لقاح جديد للإنفلونزا كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فصل الخريف من كل عام يتجدد الحديث عن تناول لقاح الانفلونزا الموسمي والذي يحمي من مرض الإنفلوتزا في الشتاء ولكن لماذا تعتبر الأنفلونزا مصدرقلق سنوي؟.

الأمر الطبيعى أن الشخص يتلقى لقاح واحد لكل مرض مثلا يتم تلقي لقاحات مدى الحياة لأمراض معينة مثل الجدري وجدري الماء والتهاب السحايا، لكن في كل موسم هناك حاجة إلى لقاح جديد لفيروس الأنفلونزا وفقًا لموقع " مايو كلينك"، فإن الأمر يتعلق بالطبيعة الفريدة له .



لقاح الانفلونزا على

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قد تكون الإنفلونزا التي هددت بإصابتك مثلا عام 2008 هي نفسها بشكل أساسى مثل تلك التى حاولت اختراق دفاعاتك في شتاء عام 2015 ، أو قد لا تكون كذلك.

في كل عام، يعد لقاح الأنفلونزا الذي يتم التخلص منه هو أكثر السلالات انتشارًا التي تهدد الجمهور في ذلك الوقت، لذلك من غير المرجح أن تقلل إنفلونزا الموسم السابق، وحتى لو كان التطعيم الخاص بك للسلالة الصحيحة، فإن عائلة فيروس الأنفلونزا متكيف بشكل لا يصدق، ويمكن للطفرات أن تنقسم مباشرة عبر دفاعات الجهاز المناعي.

ستوفر البقاء على اطلاع دائم على اللقاحات الخاصة بك كل عام جدارًا كاملاً لمنع الإصابة بالأنفلونزا.