وفاة أول مريض بالإيبولا في أكبر مدن الكونغو

أ علنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، وفاة أول مريض إيبولا في مدينة جوما، أكبر مدن البلاد.

وأثار انتقال الفيروس إلى جوما التي يقطنها نحو مليون شخص، والواقعة على الحدود مع رواندا، مخاوف من اتساع نطاق الانتشار الذي يعد بالفعل ثاني أعنف انتشار للإيبولا على الإطلاق.

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وكان المريض قساً وأصيب بالفيروس خلال زيارة بلدة بوتيمبو، أحد مراكز انتشار المرض، ثم استقل حافلة إلى جوما، وفقاً لوزارة الصحة الكونغولية.

وقال حاكم إقليم نورث كيفو، كارلي نازانزو، إن المريض نقل من جوما إلى عيادة في بوتيمبو، الإثنين، لتلقي العلاج وتوفي هناك.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن مسؤولي الصحة حددوا 60 شخصاً تعاملوا مع المريض منذ إصابته بالفيروس وإن نصفهم جرى تطعيمه.

وتطل جوما على إحدى البحيرات، وتقع على بعد أكثر من 350 كيلومتراً إلى الجنوب من أول موقع جرى فيه اكتشاف الإيبولا قبل عام، وهي أكبر مدينة تتأثر بالوباء الذي أصاب أكثر من 2500 شخص وقتل نحو 1700.