ذكاء مساعد بلماضي أنقذ الجزائر من غدر نيجيريا

أنقذ ذكاء أحد مساعدي جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، محاربي الصحراء من السقوط في فخ عودة تاريخية محتملة لنيجيريا، بعد هدف رياض محرز نجم الفريق في شباك النسور الخضراء خلال مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسدد محرز قذيفة من ركلة حرة سكنت شباك المنتخب النيجيري في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي.

وسارع لاعبو المنتخب الجزائري إلى الاحتفال مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خارج حدود الملعب بالهدف القاتل الذي قاد "محاربي الصحراء" إلى المباراة النهائية للبطولة بعد غياب استمر 29 عاما.

ورصدت الكاميرات الفرنسي سيرج رومانو، مساعد بلماضي، وهو يقوم بتوجيه لاعبين من فريقه بالبقاء في نصف ملعب المنتخب النيجيري دون الاحتفال مع زملائهما بالهدف خارج حدود الملعب.

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وفطن مساعد بلماضي إلى أن خروج جميع لاعبي المنتخب الجزائري من نصف الملعب الخاص بالمنتخب النيجيري قد يمنح الأخير فرصة للعب الكرة سريعا والتسجيل في شباك الحارس رايس مبولحي.

وتمنع اللوائح أي فريق من لعب الكرة من نقطة المنتصف في حالة وجود أي من لاعبي الفريق المنافس في منتصف ملعبه.

وتعمد العديد من الفرق إلى التنبيه على لاعبيها بعدم الخروج بشكل كامل من منتصف ملعب المنافس عند التسجيل لعدم منحه فرصة بدء هجمة سريعة غادرة وتسجيل هدف معاكس أثناء الاحتفال.

يُذكر أن الهدف وضع المنتخب الجزائري على موعد مع نظيره السنغالي، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية للبطولة.

شاهد ذكاء مساعد بلماضي



