محمد عماد الدين يكشف أن خيوط شد الوجه لا تناسب "النحيف"

أعلن الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام والسمنة أن عملية شد الوجه بالخيط هي عبارة عن عملية يتم اللجوء إليها للتخلص من أثر تجاعيد الوجه دون الحاجة إلى التدخل الجراحي عن طريق استعمال خيوط تطلى بالذهب، حيث يساعد الذهب على إفراز مواد خاصة أهمها الكولاجين في الجلد والتي تساعد على تقليص التجاعيد وإعطاء النضارة للوجه، كما تم إنتاج بعض أنواع الخيوط الصناعية التي تحتوي على مواد تقوم بنفس العمل الذي تؤديه تلك المطلية بالذهب.

وقال الدكتور محمد عماد الدين تعد آلية شد الوجه باستخدام الخيط سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، حيث يمكن أن تستغرق في بعض الحالات 15 دقيقة فقط، ويمكن أن تجرى في عيادة الطبيب باستخدام التخدير الموضعي البسيط دون شق أو رتق في بشرة الوجه، وذلك بإدخال الخيط الخاص في إبرة، وعندما يتم إدخال الخيط في الجلد يعلق في الداخل في ذات الجلد الذي يلتف عليه.

وأضاف الدكتور محمد عماد الدين انه على الرغم من أن عملية شد الوجه بالخيط لا تحتاج إلى وقت طويل وتظهر نتائجها الفعالة في فترة قصيرة نسيبًا إلا أنها لا تناسب جميع أنواع البشرة، فلا ينصح بها للذين يعانون من حساسية البشرة وضعف الجلد، كما أن الأطباء لا ينصحون بها للأشخاص نحيفي الوجه.

وأشار الدكتور محمد عماد الدين إن عملية شد الوجه بالخيط لا تزيل آثار الترهلات الشديدة في الجلد والتي لا يمكن إزالتها إلا بطرق أخرى منها عمليات التجميل الجراحية وعمليات الحقن التجميلية.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

الدكتور محمد عماد الدين يوضح المرضى الأكثر احتياجا لـ "حقن الدهون"

محمد عماد يوضح توقيت اللجوء لشفط دهون الذقن