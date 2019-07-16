إسبانيا أكثر دول العالم صحة في 2018

صُنفت إسبانيا الدولة الأكثر صحة من بين 169 دولة في العالم خلال 2018، خلال استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، شمل عدة عوامل تساهم في الصحة وتشمل متوسط العمر واستخدام التبغ والبدانة.

وذكر الاستطلاع أن إسبانيا تمكنت من إحراز تقدم هائل على إيطاليا، وشغلت المرتبة الأولى بعدما كانت في المركز السادس عام 2017، وفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".





واعتبر الاستطلاع أن سر مفتاح الصحة الجيدة بالنسبة للإسبان والإيطاليين يعود لمدى التزامهم بنظام حمية البحر المتوسط الغذائية، التي تركز على الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة وتناول كثير من زيت الزيتون البكر.





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ويعتبر زيت الزيتون النجم الحقيقي لحمية البحر الأبيض المتوسط وفقا للاستطلاع، مؤكدا أن الموقع الإلكتروني لمنظمة حمية البحر المتوسط الغذائية، التي تأسست في إسبانيا عام 1996، يضم مجموعة من الوصفات وقوائم الطعام التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة الأفراد.





وقال رامون إيستروش الخبير بمنظمة حمية البحر المتوسط الغذائية في إسبانيا إن عدة دراسات أظهرت أن تناول خمس ملاعق من زيت الزيتون يوميا يمكن أن يحد بصورة كبيرة من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





وخلصت دراسات دولية سابقة إلى أن الإسبان يعيشون لفترة أطول من غيرهم في معظم الدول الأخرى حول العالم، وخلال عام 2016، حلت إسبانيا في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث ارتفاع أعمار المواطنين، بعد كل من اليابان وسويسرا وسنغافورة.

ويبلغ متوسط أعمار الإسبان حاليا 8.‏85 عام، حيث تشمل العوامل التي تحدد متوسط العمر ضغط الدم والبدانة ومستويات السكر في الدم والتبغ واستهلاك الكحوليات وتلوث الهواء.



