فصل توأمتين ملتصقتين من الرأس في بريطانيا

قال أطباء، الثلاثاء، إن توأمتين ملتصقتين من الرأس خضعتا لجراحة ناجحة في مستشفى بريطاني تم خلالها فصل الجمجمة والمخ والأوعية الدموية.

وشملت الجراحة شديدة التعقيد عمليات عدة للتوأمتين "صفا ومروة" اللتين ولدتا في باكستان في يناير/كانون الثاني 2017 بحالة تعرف باسم "اتحاد القحف" وفيها التصقت الجمجمتان وتشابكت أجزاء من المخ.

وقال ديفيد جيه. دوناواي الذي اشترك في الإشراف على فريق الجراحة الذي عالج التوأمتين: "اتحاد القحف حالة نادرة ومعقدة" مضيفا "أن العملية التي أجريت في فبراير/ شباط كانت الأكثر تقعيدا من نوعها التي يجريها فريقه حتى اليوم".

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والتصاق التوأمين من الرأس مع جمجمتين متداخلتين وجسمين منفصلين أمر نادر يحدث بين المواليد بنسبة أقل من مرة واحدة في المليون، بينما ما زال امتداد الاتصال بينهما إلى أوعية المخ أمرا نادرا.

ويقدر عدد التوائم ملتصقي القحف بأنحاء العالم بنحو 50 حالة كل عام، تبقى منها نحو 15 حالة على قيد الحياة بعد الشهر الأول من الولادة.

وقال "دوناواي": "إن عملية الفصل هذه أسهمت فيها التكنولوجيا الفنية بما فيها الواقع الافتراضي والتصوير المتطور السريع ثلاثي الأبعاد، مما أتاح للجراحين استخدام صور لمخ الفتاتين وأوعيتهما الدموية للإعداد والتدريب على الجراحة قبل التنفيذ للحد من المضاعفات".

وتمت الإجراءات الطبية في مستشفى جريت أورموند استريت في لندن مع تحسن صحة الفتاتين، مما سمح بخروجهما من المستشفى بعد أربعة أشهر في الأول من يوليو/تموز.