ميغان ماركل تستقبل بيونسيه بالأحضان في مخالفة صريحة للبروتوكول الملكي

حضر الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان ماركل، الأحد، العرض الأوروبي الأول لفيلم "الأسد الملك"، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وكان في استقبال "دوق ودوقة ساسكس" في العرض الأول للفيلم، بطلته، المطربة الأمريكية، بيونسيه، وزوجها مغني الراب، جاي زي، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وما أن التقت ميغان ماركل بيونسيه وزوجها حتى استقبلت المطربة الأميركية بالأحضان، في مخالفة صريحة للبروتوكول الملكي، فليس أي شخص من حقه أن يحصل على عناق من العائلة الملكية البريطانية.

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كما أن قواعد السلوك تملي أن الأشخاص العاديين ليس من المفترض أن يمسوا أفراد العائلة المالكة البريطانية، إلا إذا هم بادروا بهذا، ولكن قررت ميغان ماركل أن تمنح بيونسيه وزوجها استثناء.

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ووجه جاي زي، زوج بيونسيه، نصيحة لميغان ماركل والأمير هاري، بعد إنجابهما لطفلهما الأول "آرتشي"، وهي "رغم انشغالكما برعاية أطفالهكما، اعثروا دائما على وقت لكما".

وفيلم "الأسد الملك" هو النسخة الحية من فيلم "ديزني" للرسوم المتحركة الشهير، الذي عرض في عام 1994، وتلعب بيونسيه في أحداثه دور "نالا".

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