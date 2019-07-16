وزيرة الدفاع الألمانية تتفرغ لأعلى منصب أوروبي وتستقيل من حكومة ميركل

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستستقيل من منصبها في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل كي تركز على مهام منصبها الجديد كرئيسة للمفوضية الأوروبية، أعلى مناصب الاتحاد الأوروبي، حيث كتبت فون دير لاين عبر تويتر اليوم الاثنين "غدا سأطلب ثقة البرلمان الأوروبي، بغض النظر عن النتيجة، سأتنحى كوزيرة للدفاع الأربعاء كي أخدم أوروبا بكل قوتي"، ومن المتوقع أن يصوت الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء لتأكيد اختيارها رئيسة للمفوضية الأوروبية.
فون دير لاين (60 عاما) كانت الحل الوسط الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في اللحظات الأخيرة كي تخلف جان كلود يونكر.
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