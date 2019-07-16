اطعمة صحية لا تسبب زيادة الوزن

معظم الناس يتناولون الأطعمة غير الصحية عندما يشعرون بالجوع، مما يؤدي إلى زيادة في السعرات الحرارية اليومية وزيادة الوزن والسمنة ومشاكل صحية أخرى ..

إليك 8 اطعمة صحية تحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.



1. الشوفان، يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تعمل على إبقاء مستوى الجلوكوز تحت السيطرة، لأنها تستغرق وقتاً أطول بكثير للهضم من قبل الجسم. الشوفان يتميز بخاصية هضمية بطيئة حيث تعد واحدة من أفضل الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن تناولها بشكل أساسي في الصباح لإبقائك ممتلئة طوال اليوم.

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2. الفواكه الجافة مع الشوكولاتة الداكنة... يعتبر الجمع بين الشوكولاتة الداكنة والفواكه الجافة طريقة ذكية للحصول على وجبة خفيفة صحية، وكذلك للسيطرة على الجوع، ويمكن أن تخفض الشهية لمدة أقصاها 12 ساعة بسبب نسبتها المثالية من الدهون والبروتين، وكذلك بسبب خاصية الهضم البطيئة للشوكولاتة الداكنة.

3. التوت.. غني بمضادات الأكسدة مثل حمض الإيلاجيك والأنثوسيانين والريسفيراترول وتناول مزيج من التوت ذي الألوان المختلفة سيعطي مزيجاً قوياً من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا، وكذلك تقلل من خطر العديد من الأمراض.

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4. الأفوكادو غني بحمض الأوليك، وهو حمض أوميجا 9 دهني أحادي التشبع له فوائد صحية عديدة من خفض الكوليسترول إلى تحسين صحة القلب. كما ترسل الدهون غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو إشارة تشبع إلى المخ والتي بدورها تعزز فقدان الوزن وتوازن مستوى الكوليسترول في الدم.

5. السلاطة الخضراء.. صديقة للنظام الغذائي ويمكن للمرء تناولها في أي وقت من اليوم كوجبة خفيفة صحية أو كوجبة منتصف اليوم. إنه مليء بأنواع مختلفة من الخضراوات التي تحتوي على فيتامين A وC وK والتي تجعلها وجبة خفيفة صحية للحد من الشهية.





6. الفاصوليا.. هي مصادر جيدة للألياف الغذائية التي تعوض عن أفضل سلاطة قبل جلسة التغذية بالبروتين والمغنيسيوم وفيتامين C وK والفوسفور، بينما الفاصوليا غنية بفيتامين A وC وK والبوتاسيوم والبروتين وحمض الفوليك.

7. الزبادي، غني بالبروتين والبوتاسيوم والكالسيوم إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن. يساعد حامض اللبنيك الموجود في اللبن على التحكم في عملية الهضم، ويمنع أنواعاً مختلفة من العدوى، ويلعب أيضاً دوراً مهماً في الوقاية من السرطان. بالمقارنة مع منتجات الألبان الأخرى.

8. الذرة المسلوقة.. تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية والبروتين، مما يجعلها مناسبة للاستهلاك قبل جلسة التمرين. أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وحمض الفوليك والمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم، وفيتامين C وA، وهذا يجعل من الذرة المسلوقة غذاء جيداً.

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