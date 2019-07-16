حماية أسنانك تبدأ باختيار الفرشاة المناسبة

الحصول على أسنان نظيفة يبدأ بغسل الأسنان ثلاث مرات يوميا

الحصول على أسنان صحية ونظيفة ليس أمرا صعبا، فهناك عدد من الخطوات البسيطة يمكن اتباعها يوميا باستخدام فرشاة الأسنان.



وقال الدكتور خالد عادل، اختصاصي جراحات الفم والأسنان في مصر، إن الحصول على أسنان نظيفة وسليمة يبدأ بغسل الأسنان من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا، وكذلك باختيار فرشاة أسنان ناعمة تتناسب مع طبيعة أسنانك.

ويقدم "عادل" خطوات بسيطة للحصول على أسنان نظيفة وسليمة، والطريقة الصحيحة لتنظيفها، وتتضمن الخطوات التالية:

- اختيار الفرشاة المناسبة.

- أن يحتوي معجون الأسنان على مادةّ الفلورايد لتحمي أسنانك من التسوس.

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- يفضل غسيل الأسنان بعد الطعام بحوالي 15 دقيقة وبعد كل وجبة، أي ٣ مرات في اليوم.

- يتم تقسيم الفم إلى ٤ أجزاء كل ربع يتم غسله في حوالي ٣٠ ثانيه على الأقل.

- حركة فرشاة الأسنان دائما تكون من اللثة للأسنان حتى لا تتعرض اللثة للالتهاب، وللتخلص من أي طعام ملتصق بسطح السنة.

- الأسنان الأمامية للفك السفلي يجب أن يتم غسلها من الداخل جيدا لأنها تعد مكانا لتجمع الجير الذي يؤثر بعد ذلك على اللثة وعلى عظام الفك.

- يفضل استخدام السواك عن الفرشاة لسهولة استخدامه، ولأن أليافه طبيعية وتصل لأماكن كثيرة لا تستطيع الفرشاة الوصول إليها.

- تنظيف الأسنان عند الطبيب يجب أن يتم من 6 شهور إلى سنة.