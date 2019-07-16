استئصال ورم وزنه 7 كيلوجرامات من بطن مصرية

نجح فريق من جراحي مستشفى المعلمين بمصر في استئصال ورم كبير وصل وزنه إلى 7 كيلوجرامات من منطقة البطن والحوض لسيدة عمرها 43 عاما.



وأكد الدكتور ممدوح سامي كيرلس، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام بمستشفى المعلمين وقائد الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، أن المريضة حضرت إلى مستشفى المعلمين وكانت تعاني من تضخم كبير بمنطقة الحوض والبطن وعدم القدرة على التنفس، وعلى الفور تم إدخالها العناية المركزة لصعوبة حالتها.

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وأوضح كيرلس أن تشخيص حالة المريضة تم باستخدام الأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية، وكان القرار الطبي هو إجراء عملية استكشاف للحالة وتبين وجود الورم بحجمه الضخم في منطقة البطن والحوض.

وأضاف كيرلس أنه أثناء الجراحة تم استخدام جهاز "الليجاشور" المتقدم في فك الالتصاقات حول الورم بتجويف البطن والحوض وتم التعامل الجراحي الفوري مع الورم؛ حيث تم استئصاله كاملا لنكتشف حجمه الكبير وأنه يزن 7 كيلوجرامات تقريبا.

وتابع كيرلس: "بعد الجراحة بساعات تحسنت حالة المريضة بشكل مذهل وتنفست بشكل طبيعي جدا وتم نقلها خارج العناية المركزة، وبعد فترة قليلة ستخرج من المستشفى وتمارس حياتها بشكل طبيعي".

يذكر أن فريق الجراحين الذي أجرى عملية استئصال الورم ضم بجانب الدكتور ممدوح سامي كيرلس، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام بمستشفى المعلمين، الدكتور أحمد عبده، والدكتور أحمد شوقي أخصائي الجراحة بالمستشفى.