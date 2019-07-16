البحرين: "ما خفي أعظم" حلقة جديدة من تآمر قطر ضدنا

وصف وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الإثنين، ما بثته قناة الجزيرة القطرية، عبر برنامج (ما خفي أعظم)، بأنه "حملة أكاذيب واضحة ومغالطات فجة".

وقال آل خليفة، في بيان له، إن "البرنامج ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وأشار إلى أن هذا البرنامج يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه.

Advertisements

وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ جميع الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.





ولا يخفى على أحد أن برنامج "ما خفي أعظم" يُعرف بتزوير الحقائق وتزييف التاريخ ولي عنق الحقيقة لصالح أهداف تنظيم "الحمدين".

وتسعى قطر بقوة لإثارة الفتنة وتأجيج النعرات الطائفية وبث الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد البحرين، ليضاف هذا البرنامج إلى أكثر من 980 تقريرا بثتها القناة ضد المملكة منذ عام 2011 حتى عام 2017، لدعم الإرهاب وتشويه الإنجازات التي تتحقق بها.