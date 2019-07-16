إنفوجراف.. 8 أسباب وراء تأخر الحمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأخر الإنجاب ينتج عن أسباب كثيرة ويتسبب في مشاكل نفسية وتوتر مستمر، فضلا عن الارتباك في الحياة الزوجية، الذي بدوره يهدد استمرار الزواج.

ويشير الأطباء إلى تزايد نسبة الأزواج الذين يعانون من العقم المؤقت أو الدائم مؤخرا، نتيجة عوامل كثيرة ظهرت حديثاً، منها نمط الغذاء الخاطئ وأسلوب المعيشة وكثرة الضغوط النفسية.

وهناك أسباب أخرى تقف وراء تأخر الإنجاب لدى النساء يوضحها الإنفوجراف التالي.



