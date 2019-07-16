- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأخر الإنجاب ينتج عن أسباب كثيرة ويتسبب في مشاكل نفسية وتوتر مستمر، فضلا عن الارتباك في الحياة الزوجية، الذي بدوره يهدد استمرار الزواج.
ويشير الأطباء إلى تزايد نسبة الأزواج الذين يعانون من العقم المؤقت أو الدائم مؤخرا، نتيجة عوامل كثيرة ظهرت حديثاً، منها نمط الغذاء الخاطئ وأسلوب المعيشة وكثرة الضغوط النفسية.
وهناك أسباب أخرى تقف وراء تأخر الإنجاب لدى النساء يوضحها الإنفوجراف التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 8 أسباب وراء تأخر الحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.