امرأة تبلغ من العمر 50 عاما تزعم أنها تبدو أصغر من سنها

زعمت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، أنها تبدو أصغر من سنها بسنوات بفضل "السحر".

وقالت فلافيا بيترس: "أبلغ من العمر الآن 50 عاما، لكن الناس يقولون لي بأنني أبدو أصغر سنا، هذا كله بفضل طاقة السحر التي أعمل بها"، وذلك ووفقا لصحيفة "مترو".

وتؤمن المرأة منذ الطفولة بالجنيات والأقزام، واعترفت أيضا بأنها يمكنها "التحدث إلى الملائكة".

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وكشفت بيترس أنها ابتعدت عن شغفها بممارسة السحر لفترة من الزمن، قبل العودة لممارسة الطقوس مجددا منذ فترة.

وأوضحت بيترس أنها تستمد قوتها وطاقتها من الطبيعة، مؤكدة أنه ليس بوسع أي شخص رؤية الأشياء المتاحة لها فقط.

وشددت بيترس على اقتناعها بأن مهمتها هي مساعدة الآخرين على مواجهة الصدمات النفسية، وأن يصبحوا أكثر سعادة.

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