ملكة جمال بدينات العرب جيسيكا صهيون تحتفل بزفافها بمظهر مفاجئ

نشرت ملكة جمال بدينات العرب، جيسيكا صهيون، صور حفل زفافها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقد حفل زفاف جيسيكا صهيون يوم الأحد 14 تموز/يوليو الجاري.

ووجه والد جيسكا رسالة لها، جاء فيها "أتمنى أن يكون زوجك صديقك وتكوني صديقته وتتمكنا من إكمال أيامكما، التي أتمنى أن تكون جميلة. إن شاء لله يكون المشوار حلو. وتكونان سعيدين ونرى أحفادكما".

يذكر أن صهيون اكتسبت شهرتها عقب فوزها بلقب "ملكة جمال بدينات العرب" لعام 2014، قبل أن تفقد نحو 41 كيلوغراما من وزنها.

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وأكدت ملكة جمال بدينات العرب استمرارها في رسالتها التي حملتها يوم تتويجها باللقب، ودعوتها لتخطي مشكلة البدانة بثقة لأنها مرض يدمر الإنسان صحيًّا ونفسيًّا.

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