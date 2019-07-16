فيتامينات تزيد الشهية وتعزّز إحساس الشعور بالجوع

لندن - لايف ستايل
هناك فيتامينات عديدة يصفها الطبيب لزيادة الشهية بخاصة للأطفال وأصحاب النحافة، ولكن الشخص الرياضي الذي يحتاج إلى الحفاظ على وزنه قد يحتاج إلى معرفة الفيتامينات التي تزيد الشهية.
يعتبر فيتامين (ب)، خاصة فيتامين (ب 9) من الفيتامينات التي ثبت سريريًا أنها تزيد الشهية، وفقًا لتقرير موقع " livestrong"، وبالإضافة إلى مكملات فيتامين (ب) التي يمكن أن تعزز الشهية لدى الأطفال والبالغين، فإن إضافة شكل من أشكال التمرينات يمكن أن يزيد الشهية أيضًا.
من المعروف أن التمرينات تحفز الشهية بسبب العمل الذي يخرجه الجسم وبالتالي يحتاج الجسم إلى وقود إضافي ؛ وبالتالي، فإن الجسم يزيد من الشهية.
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يُعرف فيتامين Bc أيضًا باسم حمض الفوليك، ويتم إتلافه بواسطة أشعة الشمس والغليان والحرارة وعقاقير السلف، فهو لا يزيد من الشهية فحسب، بل يعزز أيضًا صحة البشرة ويقلل الألم ويساعد على رعاية الطفيليات المعوية.
وكما هو معروف فإن فيتامين B9 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يساعد الجسم على تحطيم البروتينات وبناء بروتينات جديدة، أيضا هو لا يزيد من الشهية فحسب، ولكنه يساعد أيضًا على تحفيز بناء حمض الهضم ويساعد في بناء خلايا الدم الحمراء.
يمكن العثور على فيتامين ب 9 في العديد من المصادر الغذائية بشكل طبيعي، مثل الحمضيات وعصائر الحمضيات ونخالة قمح الحبوب الكاملة والفاصوليا والبقول والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ولحم الخنزير والمحار والكبد والدواجن.
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