فيتامينات تزيد الشهية وتعزّز إحساس الشعور بالجوع

هناك فيتامينات عديدة يصفها الطبيب لزيادة الشهية بخاصة للأطفال وأصحاب النحافة، ولكن الشخص الرياضي الذي يحتاج إلى الحفاظ على وزنه قد يحتاج إلى معرفة الفيتامينات التي تزيد الشهية.

يعتبر فيتامين (ب)، خاصة فيتامين (ب 9) من الفيتامينات التي ثبت سريريًا أنها تزيد الشهية، وفقًا لتقرير موقع " livestrong"، وبالإضافة إلى مكملات فيتامين (ب) التي يمكن أن تعزز الشهية لدى الأطفال والبالغين، فإن إضافة شكل من أشكال التمرينات يمكن أن يزيد الشهية أيضًا.

من المعروف أن التمرينات تحفز الشهية بسبب العمل الذي يخرجه الجسم وبالتالي يحتاج الجسم إلى وقود إضافي ؛ وبالتالي، فإن الجسم يزيد من الشهية.

اقرا ايضاً:

هذه الفيتامينات هي الأنسب لبشرتِك

يُعرف فيتامين Bc أيضًا باسم حمض الفوليك، ويتم إتلافه بواسطة أشعة الشمس والغليان والحرارة وعقاقير السلف، فهو لا يزيد من الشهية فحسب، بل يعزز أيضًا صحة البشرة ويقلل الألم ويساعد على رعاية الطفيليات المعوية.

Advertisements

وكما هو معروف فإن فيتامين B9 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يساعد الجسم على تحطيم البروتينات وبناء بروتينات جديدة، أيضا هو لا يزيد من الشهية فحسب، ولكنه يساعد أيضًا على تحفيز بناء حمض الهضم ويساعد في بناء خلايا الدم الحمراء.

يمكن العثور على فيتامين ب 9 في العديد من المصادر الغذائية بشكل طبيعي، مثل الحمضيات وعصائر الحمضيات ونخالة قمح الحبوب الكاملة والفاصوليا والبقول والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ولحم الخنزير والمحار والكبد والدواجن.

قد يهمك ايضاً:

دراسة تؤكد أن نقص الفيتامينات دليل على مشاكل الهضم

اكتشف أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية والفيتامينات التي "لا تجتمع أبدًا"