تيريزا ماي ترقص في مهرجان هينلي بين زوجها ورجال آخرون

شوهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وهي ترقص في مهرجان هينلي، بينما كان زوجها ورجال آخرون يرتدون ربطات عنق سوداء يتراقصون حولها.
وكانت ماي تقضي آخر عطلاتها الأسبوعية قبل ترك منصبها حين قامت بعرض بعض حركاتها الشهيرة في الرقص على أنغام أغاني فريق آبا مثل "دانسنج كوين" أو "الملكة الراقصة" و"ماما ميا" خلال أحد المهرجانات، فيما يبدو أنه توديع لحياتها الرسمية، رغم قيامها بالرقص من قبل أثناء توليها مهام منصبها.
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صت ماي العام الماضي مع تلاميذ مدارس في جنوب أفريقيا، ثم رقصت بطريقة تشبه حركات الإنسان الآلي على خشبة المسرح خلال مؤتمر لحزب المحافظين على أنغام أغنية "دانسنج كوين".
وكانت ماي تسعى إلى إضفاء طابع فكاهي على عملها بالرقص في أماكن عامة رغم الأزمات التي تعرّضت لها حكومتها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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