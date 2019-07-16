أعراض الإصابة بالتهاب الأعصاب وطرق الوقاية منه

يُعد التهاب الاعصاب واحد من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا، وقد يكون ذلك نتيجة لنقص بعض الفيتامينات في الجسم أو الإصابة ببعض الأمراض ومنها "مرض السكر"، أو نتيجة وجود مشاكل في الأوعية الدموية، ووفقًا لما ذكره موقع webmd؛ فإن هناك أعراض مختلفة تدل على إصابتك بالتهاب الاعصاب وهي:

1- ألم شديد فى الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

2- وخز فى الاطراف.

3- خدر وتنميل في اليدين والساقين.

4- ضعف في الأطراف مع الشعور بالثقل من حين لأخر.

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5- عدم القدرة على حمل الأشياء.

6- شلل فى الوجه.

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7- التعرق الشديد واضطراب فى ضغط الدم.

8- ترقق الجلد.

9- العجز الجنسى عند الرجال.

10- الشعور بألم شديد فى منطقة الصدر.

11- قد يتعرض الكثيرون لمشاكل فى الجهاز الهضمى .

ويكون العلاج وفقًا لسبب الالتهاب سواء عن طريق العلاجات الدوائية باستخدام مضادات الالتهاب والمسكنات، أو عن طريق العلاج الطبيعى بكمادات الحرارة أو التدليك، مع تناول المكملات الغذائية التى تساعد على قوة الاعصاب وتنشيط الجسم.

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