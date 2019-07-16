شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عندما تتوقف عن شرب مشروبات الصودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزيد شرب مشروبات الصودا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر من النوع 2 والسمنة، كما يرتبط أيضا بانخفاض كثافة العظام والنقرس، لذا عندما تتوقف عن شرب الصودا فإنك تقلل من احتمالية تطور هذه الحالات.

ووجدت الدراسات التى أجرتها جامعة هارفارد أن شرب علبة أو اثنتين من علب الصودا يوميًا يزيد من احتمال الإصابة بالنوع الثانى من السكر بنسبة 26%، كما يؤدى شرب الصودا بانتظام إلى زيادة احتمال الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20% والنقرس بنسبة 75%.



مشروبات الصودا

ووجدت الدراسة أن تقليل استهلاك الصودا يقلل من احتمال الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بالسمنة، ووجدت أيضًا أن هناك علاقة عكسية بين استهلاك الصودا والحليب، وبعبارة أخرى يرتبط شرب كميات أقل من الصودا بشرب المزيد من الحليب.

ويحتوى الصودا على مستويات عالية من الفوسفات، وعندما يتم استهلاك المزيد من الفوسفات من الكالسيوم، فإنه يتسبب فى تدهور العظام، لذا يؤدى استبدال الصودا باللبن إلى زيادة تناول الكالسيوم مع تقليل تناول الفوسفات، مما يؤدى إلى زيادة كثافة العظام الصحية.