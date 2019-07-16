صحة ورشاقة

احمي طفلك من القلق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 04:32 صباحاً - لا يوجد في التربية عصاة سحرية بإمكانها تغيير السلوك أو الحصول على نتائج فورية، التربية السليمة هي الاستمرارية باتباع منهج صحيح. ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار بان كل طفل مختلف عن غيره وأسلوب التعامل يختلف من طفل إلى آخر. خاصة عند التعامل مع قلق الطفل عليك مراعاة المرحلة العمرية.
القلق هو أمر طبيعي وكلما كبر الطفل، تعلم من والديه، أقرانه، أصدقائه ومدرسيه، فسيقوم بتطوير مهاراته ليهدأ نفسه ويتعلم التعامل مع مشاعر القلق. ولكن أحيانا مشاعر القلق هذه قد تكون مزمنة ومستمرة وقد تتحول إلى مرض. والقلق غير المسيطر عليه سيؤثر على حياة الطفل اليومية ويعيق نشاطاته ويمنعه من التواصل مع أقرانه وبقية أفراد العائلة. وهنا على الأهل التميز بين القلق الطبيعي والقلق المرضي. وسواء كان القلق مؤقتا أو مزمنا فهناك أمور هامة يجب على الأهل اتباعها وهي:

 

- تغير نمط حياة الطفل :

Children, Tv, Child, Television, Home, People, Boy

الأطفال الذين يقضون وقتاً طويلاً أمام شاشة التلفزيون أو جهاز الكومبيوتر والألعاب الإلكترونية هم أكثر عرضا للقلق وقد يؤدي إلى الاكتئاب. لذا من المهم جدا دمج الطفل ببعض النشاطات والحركة خارج المنزل.

 

- النوم الكافي :

Baby, Girl, Sleep, Child, Toddler, Portrait, Sweet

الحصول على عدد ساعات كافية من النوم يوميا ضروري جدا. الغرفة التي ينام فيها الطفل يجب أن تكون مظلمة وهادئة. يحتاج الطفل إلى 8 ساعات نوم يوميا على الأقل.

 

- التمارين الرياضية :

الحركة والرياضة تريح الأعصاب وتقوم بموازنة المشاعر. الطفل الذي يعاني من القلق سيستفيد كثيرا من ممارسة النشاطات البدنية لأنها تحفز الدماغ لإفراز هرمونات مهدئة مثل اوكسيتوسين. كذلك تطرد السموم المتواجدة في الجسم والتي قد تلعب دورا بزيادة معدل القلق.

 

Advertisements

- الغذاء الصحي :

Vegetable Skewer, Vegetables, Food, Gourmet, Dinner

الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة عرفت بأضرارها حيث تسبب البدانة لدى الأطفال وأمراض قد تحدث عند الكبر كالسكري والقلب وضغط الدم. وفي نفس الوقت تزيد هذه الأطعمة من شعور الطفل بالقلق لما تتركه من سموم في جسده يؤدي إلى ارتفاع معدل القلق لديه. استبدلي هذه الوجبات بوجبات صحية وخفيفة وأكثري من تقديم الخضر والفواكه الطازجة لطفلك والمزيد من شرب الماء.

 

- الضحك :

Water Fight, Children, Water, Play, Child, Summer, Fun

الضحك من أفضل علاجات القلق والتوتر. فهو يفرز هرمونات السعادة ويقوي المناعة.

 

- الحياة العائلية :

Family, Love, Child, Beautiful, Fun

الطفل الذي ينشأ في بيت مليء بالصراعات والخلافات يكون أكثر عرضا للإصابة بالتوتر والضغوطات والقلق. لذا حاولي تجنب المشاكل العائلية والدخول في صراعات خاصة أمام الطفل. احرصي على توفير أجواء مليئة بالأمان والراحة لطفلك.

 

 

1tbwn_3_149.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احمي طفلك من القلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا