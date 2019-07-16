3 خطوات هامة ليحصل طفلك على الحديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 04:32 صباحاً - هل تساءلت إن كان طفلك يحصل على القدر الكاف من الفيتامينات والمواد المغذية ليكتمل نموه وتطوره خاصة خلال المرحلة التي تصبح اختياراته لما يأكل صعبة بعض الشيء؟ الكثير من الفيتامينات والمعادن يحتاجها الطفل وقد يكون أهمها الحديد. فالحديد ضروري جدا للنمو العام للمواليد والأطفال، فهو يحمل الأوكسجين إلى أنسجة الجسم، يحافظ على صحة الخلايا وعملها ويساعد على التطور السليم للدماغ والأعصاب. إن نقص الحديد في الجسم فسيؤدي إلى فقر الدم وبدونه لن يستطيع إنتاج كمية كتفية من الهيموغلوبين.

بعض النصائح ليحصل طفلك على الحديد :

1. قدمي أطباقا متنوعة غنية بالحديد يوميا، هنالك نوعان من الحديد في الطعام الذي نتناوله، المصدر الحيواني الذي يوجد في اللحوم، الدجاج والأسماك، وهذا النوع سهل على الجسم امتصاصه.

أما المصدر الآخر فهو المصدر النباتي كالبقول، الفول، العدس والتوفو ولكن لا يتم امتصاصها من الجسم بنفس سرعة الحديد ذو المصادر الحيوانية لذا يحتاج إلى تناول أضعاف كميتها.

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2. استخدمي الطناجر المصنوعة من الحديد فهي تساعد على تشبع الأطعمة بالحديد وتحافظ على الفيتامينات والمعادن.

3. راقبي كمية الحليب التي يتناولها طفلك. الحليب، اللبن والأجبان تحتوي على الكالسيوم، فيتامين د، ماغنسيوم والبروتين وكل هذه المكونات مهمة جدا لصحة طفلك. احرصي أن يتناول طفلك الحليب بما يعادل 500 مل في اليوم وقدميه مع الوجبات كي لا يشبع بتناوله ويرفض تناول الطعام.