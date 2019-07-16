شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.. منها تخفيض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الأشخاص على مستوى العالم من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك لا يؤخذ هذا المرض على محمل الجد من قبل العديد من الناس الذى قد يكون له العديد من المخاطر الصحية.



ضغط الدم

تعتبر أولى خطوات علاج ضغط الدم هو قياس ضغط الدم بانتظام، سواء لدى الطبيب أو باستخدام جهاز الضغط فى المنزل.

وفقًا لموقع "netdoctor" فإذا كنت تريد علاجًا لمرض ارتفاع ضغط الدم فإن أول شيء هو تقليل طبقات الدهون الإضافية من الجسم، لأن زيادة الوزن لا تزيد فقط من فرص ضغط الدم ولكن أيضًا من السمنة ومرض السكر.

إضافة البوتاسيوم والمغنيسيوم فى خطة نظامك الغذائى ضرورية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، من الأفضل إضافة جميع الأعشاب والنباتات فى طعامك، تشمل بعض الأمثلة من الخضراوات الغنية بالمغنيسيوم:

Advertisements

الفاصوليا.

السبانخ.

البنجر.

الجزر.

القليل من الشوكولاتة الداكنة لا يضر جسمك، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2010 فتعد الشوكولاتة الداكنة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.