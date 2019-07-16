شكرا لقرائتكم خبر عن علامات منبهة هتقولك ممكن يكون لديك مرض الذئبة.. منها طفح الفراشة على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مرض الذئبة من الأمراض المناعة الذاتية الذى يسبب التهاب المفاصل والجلد والأعضاء.

وإذا كنت متعبًا دائمًا وتعانى من آلام المفاصل وطفح جلدى للوجه غير مفسر فهذه مجرد أمثلة قليلة من الأعراض المرتبطة بمرض الذئبة، مما يعنى أنه قد يكون من الضرورى إجراء اختبار للذئبة، وذلك وفقا لتقرير موقع "netdoctor".

الذئبة هى حالة مزمنة لسبب غير معروف تسبب التهابا فى أنسجة الجسم، ونظرًا لاختلاف أعراضه من شخص لآخر فإنه لا يتم تشخيصه دائمًا بسرعة، وعادة ما يتطور ما بين سن 15 و40 عامًا.

ويعتبر الذئبة من الأمراض الأكثر شيوعًا بين النساء 9 مرات مقارنة بالرجال، ويكون السبب الرئيسى وراء الإصابة بالذئبة هو النشاط الهرمونى، لذلك يمكن أن يحدث الذئبة بعد الولادة أو عند انقطاع الطمث أو أثناء البلوغ.

فى مرض الذئبة يهاجم الجهاز المناعى الأنسجة الصحية للجسم بدلاً من حمايته، ويُعرف الشكل الأكثر شيوعًا باسم الذئبة الحمامية الجهازية (SLE)، التى تصيب الجسم كله.



أعراض تحذيرية للذئبة

يؤثر مرض الذئبة على الجميع بشكل مختلف، ويمكن أن تختلف الأعراض على نطاق واسع، بدءًا من التعب البسيط إلى الألم الشديد.

وقد يصاب بعض الأشخاص بأعراض خفيفة فقط بينما قد يعانى البعض الآخر من أعراض أكثر حدة، ولكن تتضمن أعراض مرض الذئبة الحمراء الأكثر شيوعًا ما يلى:

التعب.

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آلام المفاصل فى اليدين والقدمين.

طفح جلدى فوق الخدين وجسر الأنف المعروف باسم "طفح الفراشة".

الحمى.

تورم الغدد اللمفاوية.

قرح الفم المتكررة.

فقر الدم.

تغيرات فى المزاج.

يمكن أن يكون الإجهاض - غالبًا ما يكون متكررًا - أحد المضاعفات الأخرى لمرض الذئبة.