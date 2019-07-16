- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شعرك خفيف وبيقع.. عالجيه بالزيوت الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر وضعفه من المشاكل التى تعانى منها السيدات دائما، وقد يكون ذلك بسبب سوء التغذية ونقص الفيتامينات فى الجسم أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض الأخرى التى تؤثر على صحة ونمو الشعر.
وحسب ما ذكره موقع beautymunsta فإن هناك بعض الزيوت الطبيعة التى تساعد على نمو الشعر وكثافته وهى:زيت جوز الهند
زيت جوز الهند
يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التى تحافظ على صحة الشعر وتساعد على نموه وكثافته، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، لذلك ينصح بتدليك فروة الراس بزيت جوز الهند يوميا.زيت الحبة السوداء
زيت الحبة السوداء أو حبة البركة من الزيوت الغنية بالفيتامينات والأحماص الدهنية والأمينية والكالسيوم والعديد من العناصر الأخرى التى تساعد على طول الشعر وكثافته، وذلك بتدليك الزيت مرة فى اليوم أو عمل حمام الزيت.
زيت خروع
زيت الخروع له دور فعال فى تعزيز نمو فروة الرأس وكثافته ويساعد على طوله، وذلك بتدليك الشعر بزيت الخروع قبل النوم ثم غسله فى اليوم التالى وتكرار ذلك مرتين فى الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر شعرك خفيف وبيقع.. عالجيه بالزيوت الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.