3 مشروبات لنوم هادئ وعميق.. الحليب عنصر أساسي

يعاني الكثير من الأشخاص من قلة النوم في أشهر الصيف، نظراً لارتفاع درجة الحرارة، لكن النوم جزء مهم من صحة الشخص، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة.

ويحتاج معظم الناس إلى نحو 8 ساعات من النوم الجيد في الليلة، حتى يعملوا بشكل صحيح نهاراً، ونقلت "صحيفة ديلي إكسبريس" عن خبراء نوم بريطانيين أن تناول مشروبات "الحليب بالموز"، و"الحليب بالكرز"، و"الحليب بالكركم"، يساعدك في الحصول على نوم هادئ وعميق.





الحليب بالموز

يساعد شرب "الحليب بالموز" قبل النوم على استرخاء العضلات، ما يؤدي إلى نوم مريح في الليل، وغالبًا ما يُنصح بتناول مشروب حليبي قبل النوم، وقد يكون السبب في ذلك هو أن اللبن غذاء غني بالبروتين، ويحتوي على الحمض الأميني تريبتوفان الذي يسبب النوم.

ويحتاج جسم الإنسان إلى الـ"تريبتوفان" لإنتاج "السيروتونين"، ثم يتم استخدام السيروتونين لصنع الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على التحكم في نومك والاستيقاظ، ولكن من بين المكونات الإضافية التي يمكنك تناولها في الحليب لجعل المشروب أكثر فعالية، وفقًا للخبراء، هو الموز لأنه رائع للعضلات المجهدة.

الماغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودان في الموز يمكن أن يكون لهما أثر إيجابي على النوم وعدم الشعور بالأرق خاصة لدى كبار السن.

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الحليب بالكرز

الكرز واحد من الأطعمة القليلة التي تحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين، وهو حمض أميني أساسي يساعد على زيادة مستويات السيروتونين في الجسم، وإلى جانب الميلاتونين يحتوي عصير الكرز اللاذع على التريبتوفان.

ووجد باحثون في إحدى الدراسات أن شرب عصير الكرز اللاذع مرتين يوميًا لمدة أسبوعين ساعد في زيادة وقت النوم لمدة 90 دقيقة تقريبًا بين البالغين الأكبر سناً الذين يعانون من الأرق.





الحليب بالكركم

الكركم لديه قوة فعالة ومليء بالفوائد الصحية، ويمكن الاستمتاع به في مشروب بالحليب، حيث يستخدم في مكافحة الالتهاب فضلاً عن إمداد الجسم بمضادات الأكسدة.

ويستخدم الكركم في الطب الشعبي على نطاق واسع، للمساعدة في جودة النوم، ووجدت الدراسات الأولية التي أجريت على الفئران أن الكركم يمكن أن يحمي من الأكسدة والحرمان من النوم، فضلاً عن انخفاض مستويات القلق.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات مزمنة، قد تكون خصائصه المضادة للالتهابات مفيدة أيضاً.