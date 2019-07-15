نزيف اللثة.. 5 أسباب و3 مضاعفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الإثنين 2019/7/15 11:52 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/7/15 11:52 م بتوقيت أبوظبي الاهتمام بتنظيف الأسنان يضمن سلامة اللثة

يعدّ إهمال تنظيف الأسنان أحد الأسباب الرئيسية وراء نزيف اللثة المتكرّر، لذا يجب الاهتمام بصحتها ومعرفة أسباب النزيف ومن ثم علاجها.

وحذّر الدكتور خالد عادل، إخصائي جراحات الفم والأسنان في مصر، من إهمال أي مشكلة باللثة، داعياً إلى متابعة صحتها من وقت لآخر، أو عند وجود ألم، حتى لا تعاني من نزيف. وحدّد 5 أسباب تقف وراء نزيف اللثّة نستعرضها فيما يلي: 1- إهمال تنظيف الفم والأسنان دورياً بالفرشاة والمعجون أو خيط الأسنان.

2- إصابة اللثة بمرض. 3- وجود التهابات باللثة.

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ونصح إخصائي جراحة الفم والأسنان بزيارة الطبيب في حالة الإصابة بالنزيف المتكرّر للثة، مؤكداً أن إهماله يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات عدة أبرزها: 1- تآكل في عظام الفك

2 - تخلخل في الأسنان أو الضروس يضاعف احتمال وقوعها. 3- تغيّر لون اللثة إلى الأحمر.

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