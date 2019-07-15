الصراعات تحرم 20 مليون طفل من لقاحات منقذة للحياة في 2018

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت منظمتا الصحة العالمية و"يونيسف"، أن 20 مليون طفل "أكثر من 1 بين كل 10 أطفال"، حُرموا عام 2018 من لقاحات منقذة للحياة، مثل لقاح الحصبة والدفتريا والتيتانوس، وذلك بسبب الصراعات أو عدم المساواة.



وقال التقرير الصادر، الإثنين، في جنيف بهذا الخصوص: "إن تغطية التطعيم بـ3 جرعات للدفتريا والتيتانوس وجرعة واحدة من لقاح الحصبة توقفت عند حوالي 86% منذ عام 2010، وهو غير كاف، حيث توجد حاجة إلى تغطية بنسبة 95% على الصعيد العالمي، من أجل الحماية من تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات".

وأوضح تيدروس آدهانوم جبريسيس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنه غالباً ما يكون الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر هم الأشد فقراً، والأكثر تهميشاً، والذين يعيشون فى مناطق الصراع، أو يجبرون على ترك منازلهم.

ولفت إلى أن البيانات الجديدة تشير إلى أن معظم الأطفال غير المحصنين يعيشون فى أفقر البلدان.