10 نصائح مهمة لمريضة السرطان بعد استئصال الثدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية - أمنية طلال الإثنين 2019/7/15 11:05 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/7/15 11:05 م بتوقيت أبوظبي الاستئصال الجراحي أصعب مرحلة في علاج سرطان الثدي

تتمثّل أصعب مرحلة في علاج سرطان الثدي بالاستئصال الجراحي للثدي وكذلك الغدد الليمفاوية الموجودة تحت الإبط، إذ تعتبر المرحلة الثالثة من الداء.

وحذَّرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من ضعف المناعة في هذه الفترة (ما بعد الجراحة وأثناء العلاج الكيماوي)، مُوجِّهةً 10 نصائح مهمة نستعرضها كالتالي: 1- الاهتمام بالتغذية العلاجية والصحية بعد العملية وقبل العلاج الكيماوي.

2- تناوُل كمية كبيرة من البروتين لأنه يساعد على التئام الجروح (اللحوم، الأسماك، الدواجن، والبقوليات).

3- الابتعاد تماماً عن تناول الطعام خارج المنزل.

4- أكل الطعام الطازج وجيّد النضج.

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6- عدم التقبيل بسبب إمكانية نقل أي عدوى بسهولة حتى ولو كان الأمر يخص الأطفال.

7- تجنّب الضغوط النفسية والعصبية والتوتّر.

8- شرب كمية كبيرة من الماء قبل وبعد جلسات الكيماوي.

9- الاهتمام بالذراع المجاورة للثدي. 10- الحرص على الفحص الدوري بعد الجراحة.

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