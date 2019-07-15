إنفوجراف.. 6 إجراءات تبعدك عن السكتة الدماغية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث السكتة الدماغية عندما يتم قطع إمدادات الدم إلى الدماغ، ما يمنع المواد الغذائية الرئيسية والأكسجين من الوصول إلى الدماغ، ويتسبب في أضرار جسيمة لخلاياه، والتي يمكن أن تضعف خطاب الشخص والطريقة التي يتحرك بها ويفكر.
والسكتات الدماغية واحدة من أخطر الحالات المرضية التي تؤثر على الدماغ، كما أنها واحدة من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث إن واحدا من كل ٨ أشخاص قد يموت خلال ٣٠ يوما من الإصابة.
ولهذا من المهم أن نستعرض أهم طرق تجنب الإصابة بالسكتات الدماغية من خلال الإنفوجراف التالي:
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